На Эстонию надвигается волна экстремальной жары: синоптики объявили предупреждение первого уровня

По данным синоптиков, 25 июня днем температура воздуха повысится в континентальной части до 27..30°C. С 26 по 28 июня продолжится повышение температуры воздуха до 32°C.

В связи с жарой синоптики объявили по всей Эстонии предупреждение первого уровня. Это означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Необходимо это учитывать, если на вашу деятельность оказывает влияние погода, и следить за дальнейшим прогнозом.

Желтый уровень опасности по всей Эстонии. Фото: Служба погоды

Прогноз погоды на ближайшие дни

Сегодня, 24 июня, ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер преимущественно юго-западный, западный 1-7, на островах ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 22..27, на наветренном побережье до 20°С.

Завтра, 25 июня, днем в основном солнечная, сухая погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 26..30, на наветренном побережье около 20°С.

В воскресенье, 26 июня, днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, неустойчивый. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье около 20°С.

В понедельник, 27 июня, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер слабый, неустойчивый. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье до 22°С.