Кайро Кийтсак, синоптик Агентства окружающей среды, сообщил в социальной сети, что скоро ожидается жара, пишет Postimees.
Грядет пекло: к концу недели ожидается 30-градусная жара
Грядет пекло: к концу недели ожидается 30-градусная жара
«Модели пришли к единому мнению, что в середине недели высокое давление над Балтикой усилится, и это откроет двери гораздо более теплой воздушной массе с юга, которая начнет распространяться на север», — сказал Кийтсак.
Он уточнил, что температура воздуха повысится в Литве, Латвии и Эстонии. «К Иванову дню погода будет уже по-летнему теплая. К концу этой недели текущие модельные расчеты показывают возможность даже 30-градусной жары».
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