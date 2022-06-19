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В понедельник в Эстонии продолжат идти дожди

prognoz.ee
В понедельник в Эстонии продолжат идти дожди
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Дождь
Дождь Фото: Marianne Loorents

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков.

К утру дождевые облака достигнут севера Эстонии. Местами возможен туман. Ветер западных направлений 3-9, порывы 12, на северном побережье до 15 м/с, под утро ветер ослабеет. Температура воздуха 7..11, на наветренном побережье до 14°С.

Днем сохранится переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, северо-западный 3-9 м/с, вечером станет северных направлений и ослабеет. Температура воздуха 15..21°С.

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