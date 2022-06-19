В ночь на понедельник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков.
В понедельник в Эстонии продолжат идти дожди
В понедельник в Эстонии продолжат идти дожди
К утру дождевые облака достигнут севера Эстонии. Местами возможен туман. Ветер западных направлений 3-9, порывы 12, на северном побережье до 15 м/с, под утро ветер ослабеет. Температура воздуха 7..11, на наветренном побережье до 14°С.
Днем сохранится переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, северо-западный 3-9 м/с, вечером станет северных направлений и ослабеет. Температура воздуха 15..21°С.