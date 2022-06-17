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В субботу небо затянет облаками, временами дожди

prognoz.ee
В субботу небо затянет облаками, временами дожди
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Järvamaa loodus. Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja
Järvamaa loodus. Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В ночь на субботу в Эстонии ожидается небольшая облачность, без осадков.

К утру на западе Эстонии облачность увеличится и зона дождей подойдет к островам. Ветер западных направлений 2-7 м/с, к утру станет южных направлений и на островах усилится до 10 м/с. Температура воздуха 9..14, на северо-востоке местами 6°С.

Днем облачно с отдельными прояснениями. Время от времени дождь. Ветер преимущественно юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..17, на востоке в первой половине дня до 20°С.

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