В субботу небо затянет облаками, временами дожди

К утру на западе Эстонии облачность увеличится и зона дождей подойдет к островам. Ветер западных направлений 2-7 м/с, к утру станет южных направлений и на островах усилится до 10 м/с. Температура воздуха 9..14, на северо-востоке местами 6°С.

Днем облачно с отдельными прояснениями. Время от времени дождь. Ветер преимущественно юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..17, на востоке в первой половине дня до 20°С.