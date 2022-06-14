Среда обещает быть солнечной и теплой

В ночь на среду на западе Эстонии ясно или переменная облачность, в основном без осадков. На востоке Эстонии облачно с прояснениями, во многих местах дождь, местами осадки могут быть сильными. Ветер западный, северо-западный 4-11, на побережье и на востоке Эстонии порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..13°С.