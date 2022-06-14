В ночь на среду на западе Эстонии ясно или переменная облачность, в основном без осадков. На востоке Эстонии облачно с прояснениями, во многих местах дождь, местами осадки могут быть сильными. Ветер западный, северо-западный 4-11, на побережье и на востоке Эстонии порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..13°С.
Среда обещает быть солнечной и теплой
Среда обещает быть солнечной и теплой
Днем на западе Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. На востоке Эстонии более облачно, во многих местах кратковременный дождь, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, северо-западный 6-11, порывы 15 м/с. Температура воздуха 17..22, на побережье местами 15°С.