В ближайшие дни потеплеет до 18 градусов

В ночь на субботу облачность на севере страны рассеется, здесь ожидается погода без осадков, а на юге и западе будет облачнее, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и восточный, 5-12, на побережье порывами до 15 м/с. Днем облачность уплотнится, около полудня к островам подойдёт зона дождя, которая медленно распространится на западные и южные уезды. Ветер восточный и северо-восточный, 5-12, на северном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2-8 градусов тепла, на северо-востоке Эстонии на почве может понизиться до нуля, днем 13-18, на побережье местами 9 градусов тепла.

В ночь на воскресенье на севере Эстонии облачность рассеется, ожидается погода без осадков, на юге и западе будет облачно, ожидаются дожди, но к утру и там облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер восточный и северо-восточный, 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем 12-18, на побережье местами 10 градусов тепла.