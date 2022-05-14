В ближайшие дни будет дождливо и прохладно

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Днем ожидается ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2 -7 градусов тепла, на почве возможно около нуля, днем 8-13 градусов тепла.

В ночь на вторник до полуночи ясная погода, после полуночи с севера страны распространится облачность, по регионам пройдут кратковременные дожди, местами возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-11, на островах порывами 15 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный и северный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 6 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.