Завтра (15.05) в начале ночи переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна также гроза. После полуночи, начиная с запада, облачность рассеется, и вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, северо-западный 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 2..7°С.
Воскресенье будет ветреным и дождливым
Воскресенье будет ветреным и дождливым
Завтра днем на западе Эстонии в основном ясно и без осадков, на востоке – переменная облачность, местами кратковременные дожди. Северо-западный, западный ветер усилится 5-11, порывами до 16 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 8..14, на юге Эстонии до 16°С.
Завтра на Чудском озере северо-западный, западный ветер 5-9, порывами 13 м/с. Высота волны 0,7-1,2 м. Местами кратковременный дождь. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха 11..13°С.
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