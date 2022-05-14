Воскресенье будет ветреным и дождливым

Завтра днем на западе Эстонии в основном ясно и без осадков, на востоке – переменная облачность, местами кратковременные дожди. Северо-западный, западный ветер усилится 5-11, порывами до 16 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 8..14, на юге Эстонии до 16°С.