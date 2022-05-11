По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается прохладная и дождливая погода.
В ближайшие дни погода не порадует жителей Эстонии
В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12-17, на побережье с ветром с моря до 9 градусов тепла.
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-10, до полуночи на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/с. Температура воздуха 11-16, на побережье с ветром с моря до 9 градусов тепла.
В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, к утру прояснится и осадки прекратятся. Ветер северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 5-12, на северном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 11-16, на побережье с ветром с моря до 9 градусов тепла.