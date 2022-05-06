По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, по всей Европе, за исключением отдельных мест на севере, лето 2022 года ожидается теплее и суше нормы, пишет Rus.TVNET.
В странах Балтии лето будут теплее и суше, чем обычно
Май в Скандинавии, странах Балтии и России будет холоднее обычного, а среднемесячная температура воздуха в остальной части Европы ожидается выше нормы.
В июне, июле и августе только местами в Скандинавии и России температура воздуха прогнозируется на уровне многолетних средних показателей, на остальной территории Европы она будет выше и даже значительно выше среднестатистической.
Согласно прогнозам, лето будет особенно жарким и сухим в Южной и Центральной Европе.
В странах Балтии все три летних месяца будут теплее и суше, чем обычно, но прогнозируемые отклонения от нормы не столь велики, как в Центральной и Южной Европе.
Уже на следующей неделе ожидается повышение температуры воздуха во многих районах Западной и Центральной Европы до +30 градусов.