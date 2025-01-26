Понедельник принесет дожди и мокрый снег

Как сообщают в Агентстве окружающей среды, в ночь на понедельник будет облачно. Пройдет мокрый снег, дождь и снег, местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью -1... +3 градуса.

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Дождь и мокрый снег. Местами туман. Видимость от умеренной до плохой. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса.

В понедельник днем облачно с прояснениями. Утром на материковой части Эстонии мокрый снег и снег, местами дождь, во второй половине дня отдельные осадки. Местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с, на юго-востоке Эстонии юго-западный ветер, 11 м/с. Вечером в западной Эстонии ветер сменится на юго-восточный и усилится до 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем 0...+4 градуса.

На Чудском озере в понедельник днем ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Утром мокрый снег, снег и дождь, местами туман, во второй половине дня осадки прекратятся. Видимость от умеренной до плохой в начале дня, во второй половине дня хорошая. Температура воздуха днем 0...+2 градуса.