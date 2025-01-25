«Из одной крайности в другую»: на погоду в Эстонии будет влиять полярный вихрь

«В течение дня погода может резко меняться от очень зимней к теплой и сырой - из одной крайности в другую, - передает BNS пост Кийтсака в социальных сетях. - Хотя наша повседневная погода формируется в нижней части атмосферы, в тропосфере, а не в стратосфере, она оказывает явное влияние на тропосферу. В сильном полярном вихре преобладают западные ветры. Ложбины низкого давления из Атлантики усиливают ветры, принося с собой более частые осадки и более теплый воздух».

Как поясняет Кийтсак, при сильном полярном вихре арктический воздух оказывается в ловушке над Арктикой и не может продвинуться дальше на юг. При слабой полярной циркуляции влияние западных потоков на Северную Европу уменьшается или почти отсутствует, что благоприятствует более влажной погоде.

«Долгосрочные модельные прогнозы в настоящее время не показывают ослабления полярного вихря в ближайшие недели. Это означает, что сохранится мягкая и переменчивая погода. Температура воздуха будет колебаться между плюсом и минусом. Февраль также прогнозируется значительно теплее средних многолетних значений. Будут и дни, когда в воздухе будет ощущаться намек на раннюю весну благодаря мягким воздушным массам, приходящим с Атлантики», - пишет Кийтсак.

Поскольку в стратосфере в данный момент преобладают очень низкие температуры, это также способствует образованию перламутровых или полярных стратосферных облаков. Они образуются на высоте 15-25 километров в стратосфере, когда температура опускается ниже -78 градусов. Чем ниже температура, тем лучше условия для образования облаков. Эти тонкие разноцветные облака представляют собой очень красивое зрелище. Перламутровые облака можно наблюдать перед рассветом и после захода солнца как в северном, так и в южном полушарии в районе между 50-й параллелью и полюсом.

В Северной Европе - хоть и реже - в Эстонии - их чаще всего можно увидеть зимой. В последние недели их можно было наблюдать в Скандинавии и Финляндии.

«Возможно, мы сможем увидеть их и в первой декаде февраля, когда очень холодная часть стратосферы приблизится к Эстонии. В перламутровых облаках происходят химические реакции, в ходе которых хлор становится реактивным, то есть способным разрушать озон», - объясняет Кийтсак в своем посте.