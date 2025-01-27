Почти весна: в ближайшие дни воздух прогреется до девяти градусов

В ночь на среду будет облачно. Ожидается дождь. Ветер восточного направления 3–9 м/с, утром в районе Рижского залива порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 1 до 4 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер юго-восточный и южный 3-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с, к вечеру южный и юго-западный 5-12 м/с, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с, до полуночи на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. В нескольких районах дождь. Ветер юго-западный 5-11 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3-6 градусов тепла.

Пятница ночью облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, до полуночи на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.

Днем облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный, к вечеру западного направления 3-9 м/с. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.