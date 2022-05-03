Теплой весенней погоды стоит ждать только после 10 мая

Первая декада мая будет еще прохладной, но с отдельными волнами тепла. Господствующий воздушный поток доставляет тепло с западных направлений, однако смена более холодного воздуха и переферии широко раскинувшейся над Балтикой ложбина низкого давления принесет и осадки.

Из-за вторжения холодного воздуха пройдут и дожди, и мокрый снег. Осадки преимущественно небольшие, и только 8 и 9 мая могут быть интенсивнее. Температура воздуха варьируется в широких пределах - при прояснениях и холодными ночами может упасть ниже нуля, а днем может на градус-другой превысить 15 градусов.

После 10 мая усилится влияние южной области высокого давления, и осадки станут редкими и слабыми. Потоки воздуха будут южных направлений, и поступающая теплая воздушная масса поднимет температуру воздуха в дневное время примерно до 20 градусов, а по ночам температура воздуха не будет опускаться ниже 5 градусов тепла.

В последнюю декаду месяца температурный фон будет резко колебаться, а погода будет изменчивой. Вновь усилится вероятность вытеснения областью низкого давления гребня высокого давления, ожидаются кратковременные дожди и чередование теплой и холодной погоды.