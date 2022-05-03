Вт, 3.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Теплой весенней погоды стоит ждать только после 10 мая

BNS
Теплой весенней погоды стоит ждать только после 10 мая
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Kevadine loodus
Kevadine loodus Фото: Arvo Meeks / LEPM

По прогнозу службы погоды, теплой весенней погоды стоит ждать только после 10 мая.

Первая декада мая будет еще прохладной, но с отдельными волнами тепла. Господствующий воздушный поток доставляет тепло с западных направлений, однако смена более холодного воздуха и переферии широко раскинувшейся над Балтикой ложбина низкого давления принесет и осадки.

Из-за вторжения холодного воздуха пройдут и дожди, и мокрый снег. Осадки преимущественно небольшие, и только 8 и 9 мая могут быть интенсивнее. Температура воздуха варьируется в широких пределах - при прояснениях и холодными ночами может упасть ниже нуля, а днем может на градус-другой превысить 15 градусов.

После 10 мая усилится влияние южной области высокого давления, и осадки станут редкими и слабыми. Потоки воздуха будут южных направлений, и поступающая теплая воздушная масса поднимет температуру воздуха в дневное время примерно до 20 градусов, а по ночам температура воздуха не будет опускаться ниже 5 градусов тепла.

В последнюю декаду месяца температурный фон будет резко колебаться, а погода будет изменчивой. Вновь усилится вероятность вытеснения областью низкого давления гребня высокого давления, ожидаются кратковременные дожди и чередование теплой и холодной погоды.

Средняя температура месяца будет чуть выше нормы и составит 9-11,9 градуса, осадков будет чуть ниже ниже нормы, составляющей 32-54 мм.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх