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Во вторник в Эстонии будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди

prognoz.ee
Во вторник в Эстонии будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди
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Дождь.
Дождь. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя распространятся с севера Эстонии на юг, также возможен мокрый снег.

После полуночи, начиная с северо-запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с, после полуночи ветер западных направлений ослабеет. Температура воздуха 2..7°С.

Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

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