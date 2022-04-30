Сб, 30.04.2022
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В воскресенье ожидается прохладная погода без существенных осадков

BNS
В воскресенье ожидается прохладная погода без существенных осадков
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Весна.
Весна. Фото: Marko Saarm

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье, 1 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ветер западный и юго-западный, 3-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на островах и западном побережье до 5 градусов тепла.

Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно западных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 6-12 градусов тепла.

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