По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье, 1 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков.
В воскресенье ожидается прохладная погода без существенных осадков
В воскресенье ожидается прохладная погода без существенных осадков
Ветер западный и юго-западный, 3-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на островах и западном побережье до 5 градусов тепла.
Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно западных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 6-12 градусов тепла.