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В четверг в Эстонии выпадет снег

prognoz.ee
В четверг в Эстонии выпадет снег
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Снеговик.
Снеговик. Фото: Sander Ilvest

В ночь на четверг в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +3°С.

Днем облачно с прояснениями. На западе и севере Эстонии дождь и мокрый снег, в первой половине дня на северо-востоке возможен и небольшой снег. Ветер западных направлений 2-8, во второй половине дня усилится юго-западный ветер 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

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