В четверг в Эстонии выпадет снег

Днем облачно с прояснениями. На западе и севере Эстонии дождь и мокрый снег, в первой половине дня на северо-востоке возможен и небольшой снег. Ветер западных направлений 2-8, во второй половине дня усилится юго-западный ветер 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 4..8°С.