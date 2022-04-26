В ночь на среду, 27 апреля, в Эстонии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер 4-10, на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.
Завтра в Эстонии возможны кратковременные дожди
Завтра в Эстонии возможны кратковременные дожди
Днем переменная облачность. Утром на востоке Эстонии местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный, в районе Финского залива повернет к западной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 3..7°С.
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