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Завтра в Эстонии возможны кратковременные дожди

prognoz.ee
Завтра в Эстонии возможны кратковременные дожди
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Природа Ярвамаа.
Природа Ярвамаа. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В ночь на среду, 27 апреля, в Эстонии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер 4-10, на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем переменная облачность. Утром на востоке Эстонии местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный, в районе Финского залива повернет к западной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

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