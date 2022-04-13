В ночь на четверг в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, кое-где с мокрым снегом. Ветер южных направлений 2-7, на островах и западном побережье 5-10 м/с. Температура воздуха +1..+5, на северо-востоке в начале ночи до -2°С.
В четверг в Эстонии будет пасмурно, во многих местах дожди
В четверг в Эстонии будет пасмурно, во многих местах дожди
Днем тоже облачно. Во многих местах в основном дождь. Ветер южных направлений 4-10 м/с, вечером на островах и северо-западном побережье перейдет к северо-восточному, северному и усилится. Температура воздуха 5..10°С.
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