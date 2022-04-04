В ночь на вторник в Эстонии будет облачно. Снег, мокрый снег, местами и дождь. Ветер преимущественно южный 5-12, порывы до 15, в районе Рижского залива до 20 м/с, утром на островах перейдет к северному, северо-западному. Температура воздуха -1..+2°C.
Вторник в Эстонии будет ветреным и снежным
Вторник в Эстонии будет ветреным и снежным
Днем тоже облачно. Снег, мокрый снег, после полудня, начиная с запада, осадки пойдут на убыль и облачность рассеется. Ветер повсеместно станет северо-западным 5-12, порывы 15, на островах и побережье до 18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -2..+2°C.
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