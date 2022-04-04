Вторник в Эстонии будет ветреным и снежным

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно. Снег, мокрый снег, местами и дождь. Ветер преимущественно южный 5-12, порывы до 15, в районе Рижского залива до 20 м/с, утром на островах перейдет к северному, северо-западному. Температура воздуха -1..+2°C.