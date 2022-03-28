В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег, в начале ночи также кратковременный мокрый снег, местами метель.
Вторник будет пасмурным, временами снег
Вторник будет пасмурным, временами снег
Ветер северной четверти 5-11, на побережье порывы до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха понизится до -1..-5, местами до -8°С.
Днем в основном облачно. Временами небольшой снег. Вечером облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер северной четверти 3-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.