Департамент предупредил водителей о скользких дорогах
Влажная поверхность дорог в Эстонии к вечеру воскресенья может покрыться наледью, предупредил Транспортный департамент.
Влажная поверхность дорог в Эстонии к вечеру воскресенья может покрыться наледью, предупредил Транспортный департамент.
По прогнозам, в течение вечера на влажные после обработки реагентами основные и вспомогательные шоссе выпадет снег, мокрый снег, а в западной части страны и дождь.
Ближе к ночи, начиная с запада, облачность станет реже, температура воздуха и поверхности дорог снизится до минусовых значений. Влажные и сырые поверхности дорог и тротуаров быстро станут скользкими.
После полуночи к западному побережью и островам подойдет новая зона осадков, которые к утру распространятся на материк.