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Департамент предупредил водителей о скользких дорогах

Дороги могут быть скользкими. ФОТО: Urmas Luik

Влажная поверхность дорог в Эстонии к вечеру воскресенья может покрыться наледью, предупредил Транспортный департамент.

По прогнозам, в течение вечера на влажные после обработки реагентами основные и вспомогательные шоссе выпадет снег, мокрый снег, а в западной части страны и дождь.

Ближе к ночи, начиная с запада, облачность станет реже, температура воздуха и поверхности дорог снизится до минусовых значений. Влажные и сырые поверхности дорог и тротуаров быстро станут скользкими.

После полуночи к западному побережью и островам подойдет новая зона осадков, которые к утру распространятся на материк.

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