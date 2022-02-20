Департамент предупредил водителей о скользких дорогах

По прогнозам, в течение вечера на влажные после обработки реагентами основные и вспомогательные шоссе выпадет снег, мокрый снег, а в западной части страны и дождь.

Ближе к ночи, начиная с запада, облачность станет реже, температура воздуха и поверхности дорог снизится до минусовых значений. Влажные и сырые поверхности дорог и тротуаров быстро станут скользкими.