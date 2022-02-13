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Весна стучится: уже потек кленовый сок

Кленовый сок. ФОТО: Urmas Glase

Хотя температура колеблется в районе нуля градусов, этого достаточно, чтобы в солнечные дни кленовый сок начал бежать, пишет Järva Teataja.

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Журналист Урмас Гласе, проживающий в деревне Эсна, рассказал, что ранее он получал кленовый сок в начале февраля, поэтому в середине недели он занялся делом. «Я просверлил отверстие и в пятницу получил литр сока», — сказал он.

Гласе объяснил, что кленовый сок начинает течь при температуре плюс пара градусов, но важно, чтобы и солнце светило. «Когда погода пасмурная, то ничего не выходит», — сказал он.

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