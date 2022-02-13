Весна стучится: уже потек кленовый сок
Хотя температура колеблется в районе нуля градусов, этого достаточно, чтобы в солнечные дни кленовый сок начал бежать, пишет Järva Teataja.
Хотя температура колеблется в районе нуля градусов, этого достаточно, чтобы в солнечные дни кленовый сок начал бежать, пишет Järva Teataja.
Журналист Урмас Гласе, проживающий в деревне Эсна, рассказал, что ранее он получал кленовый сок в начале февраля, поэтому в середине недели он занялся делом. «Я просверлил отверстие и в пятницу получил литр сока», — сказал он.