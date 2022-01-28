На Эстонию надвигается снежная буря: погодные и дорожные условия будут суровыми
В субботу днем, 29 января, на островах начнется снегопад и метель. Южный, юго-западный ветер усилится порывами до 15, на остовах — до 21 м/с.
В субботу днем, 29 января, на островах начнется снегопад и метель. Южный, юго-западный ветер усилится порывами до 15, на остовах — до 21 м/с.
В вечеру усилится юго-западный, южный ветер. В Восточной Эстонии юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 20, на островах и западном побережье до 25 м/с. Снег, мокрый снег и метель усилятся, на западе добавится дождь.
Из-за частого дождя, метели и сильного бокового ветра дорожные условия чрезвычайно плохие. В Западной Эстонии мокрый снег осядет на провода, есть опасность гололеда. Штормовой ветер может валить деревья, вызывать перебои в подаче электроэнергии и прерывать паромное сообщение.
В ночь на воскресенье, 30 января, сохранятся суровые погодные и дорожные условия. Продолжатся сильные снегопады и мокрый снег. Ожидается и метель. Утром добавится 10-25 см снега. На западе также будет идти дождь, есть опасность гололеда. Очень сильный юго-западный и южный ветер. На Востоке Эстонии юго-восточный ветер достигнем порывами 20, на островах и западном побережье — 25 м/с.