На Эстонию надвигается снежная буря: погодные и дорожные условия будут суровыми

В вечеру усилится юго-западный, южный ветер. В Восточной Эстонии юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 20, на островах и западном побережье до 25 м/с. Снег, мокрый снег и метель усилятся, на западе добавится дождь.

Из-за частого дождя, метели и сильного бокового ветра дорожные условия чрезвычайно плохие. В Западной Эстонии мокрый снег осядет на провода, есть опасность гололеда. Штормовой ветер может валить деревья, вызывать перебои в подаче электроэнергии и прерывать паромное сообщение.