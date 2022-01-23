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  • Погода
  • Гололед и туман: метеослужба Эстонии распространила предупреждение первого уровня

Гололед и туман: метеослужба Эстонии распространила предупреждение первого уровня

Туман на дороге. ФОТО: Marianne Loorents

Сегодня днем из-за гололеда метеослужба Эстонии распространила предупреждение первого уровня.

Наряду с гололедицей большую опасность движению транспорта в Харьюмаа, Рапламаа, Пярнумаа, Ляэнемаа и на островах представляет туман.

В воскресенье вечером и в ночь на понедельник на материк будет смещаться масса теплого воздуха, в связи с чем опасность будут представлять собой на дорогах и гололедица, и туман.

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