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Ночью на дорогах может быть скользко

Скользкая дорога. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в четверг поверхность крупных дорог влажная или мокрая от обработки реагентом, но ночью при похолодании возможно возникновение гололедицы.

Во второй половине дня главные и второстепенные государственные шоссе влажные или мокрые от обработки реагентом.

По прогнозу, вечером облачность уплотнится начиная с севера страны. После полуночи на севере пойдут мокрый снег и дождь, осадки распространятся по стране. Температура воздуха плюсовая.

Температура на поверхности дорог упадет до околонулевой и местами даже ниже нуля, поэтому на дорогах может быть скользко. Ночью в материковой части страны ветер поднимется до 15 м/сек, на побережье до 25 м/сек, на дороги могут падать деревья и ветки.

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