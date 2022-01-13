Ночью на дорогах может быть скользко
По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в четверг поверхность крупных дорог влажная или мокрая от обработки реагентом, но ночью при похолодании возможно возникновение гололедицы.
По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня в четверг поверхность крупных дорог влажная или мокрая от обработки реагентом, но ночью при похолодании возможно возникновение гололедицы.
Во второй половине дня главные и второстепенные государственные шоссе влажные или мокрые от обработки реагентом.
По прогнозу, вечером облачность уплотнится начиная с севера страны. После полуночи на севере пойдут мокрый снег и дождь, осадки распространятся по стране. Температура воздуха плюсовая.
Температура на поверхности дорог упадет до околонулевой и местами даже ниже нуля, поэтому на дорогах может быть скользко. Ночью в материковой части страны ветер поднимется до 15 м/сек, на побережье до 25 м/сек, на дороги могут падать деревья и ветки.