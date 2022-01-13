За последние дни в Эстонии потеплело почти на 35 градусов

Руководительница метеорологического отдела Агентства окружающей среды Мийна Крабби сообщила, что сегодня, 13 января, между часом и двумя часами дня метеостанция Heltermaa на Хийумаа зафиксировала температурный максимум, составивший 9 градусов по Цельсию.

Перед этим холода достигли пика вечером 11 января между пятью и шестью часами в Нарве, где столбик термометра показывал -25,8 градуса. Таким образом, температура воздуха в Эстонии сегодня повысилась на 34,8 градуса.

Однако, например, в Вильянди колебание было меньше — 25,9 градуса: от температуры воздуха -21,7 градуса, которая была зафиксирована между 10 и 11 часами вечера 11 января, до 4,2 градуса, которые были зафиксированы сегодня между часом и двумя часами дня.