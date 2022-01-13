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За последние дни в Эстонии потеплело почти на 35 градусов

Температура воздуха 13 января в два часа дня. ФОТО: ilmateenistus

Волну зимних холодов сегодня сменила настоящая весенняя погода — менее чем за два дня температура воздуха поднялась на 34,8 градуса, пишет Sakala.

Руководительница метеорологического отдела Агентства окружающей среды Мийна Крабби сообщила, что сегодня, 13 января, между часом и двумя часами дня метеостанция Heltermaa на Хийумаа зафиксировала температурный максимум, составивший 9 градусов по Цельсию.

Перед этим холода достигли пика вечером 11 января между пятью и шестью часами в Нарве, где столбик термометра показывал -25,8 градуса. Таким образом, температура воздуха в Эстонии сегодня повысилась на 34,8 градуса.

Однако, например, в Вильянди колебание было меньше — 25,9 градуса: от температуры воздуха -21,7 градуса, которая была зафиксирована между 10 и 11 часами вечера 11 января, до 4,2 градуса, которые были зафиксированы сегодня между часом и двумя часами дня.

Рекордная плюсовая температура воздуха в Эстонии для января составляет 10,1 градуса, этот показатель был зафиксирован метеостанцией Валга 10 января 2007 года.

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