Водителей предупреждают о риске гололедицы
По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня поверхность дорог преимущественно влажная от обработки реагентом, при похолодании они могут стать скользкими.
По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня поверхность дорог преимущественно влажная от обработки реагентом, при похолодании они могут стать скользкими.
Главные и вспомогательные шоссе преимущественно мокрые или влажные от обработки реагентом, местами покрыты смесью снега с реагентом. Второстепенные дороги местами покрыты снегом или льдом. На островах, в Западной Эстонии и Тартумаа местами идут дожди и мокрый снег. Температура околонулевая, на дорогах риск возникновения гололедицы.
По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода с редкими прояснениями. С островов в материковую часть страны распространятся дожди и мокрый снег, местами туманы и гололедица. Температура околонулевая, на дорогах сохранится риск гололедицы.
Транспортный департамент принимает от водителей информацию об условиях на дорогах по номеру 1247. Дополнительная информация о дорожных условиях и ограничениях движения доступна здесь.