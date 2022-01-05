Водителей предупреждают о риске гололедицы

Главные и вспомогательные шоссе преимущественно мокрые или влажные от обработки реагентом, местами покрыты смесью снега с реагентом. Второстепенные дороги местами покрыты снегом или льдом. На островах, в Западной Эстонии и Тартумаа местами идут дожди и мокрый снег. Температура околонулевая, на дорогах риск возникновения гололедицы.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода с редкими прояснениями. С островов в материковую часть страны распространятся дожди и мокрый снег, местами туманы и гололедица. Температура околонулевая, на дорогах сохранится риск гололедицы.