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Водителей предупреждают о риске гололедицы

Гололед. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

По сообщению Транспортного департамента, во второй половине дня поверхность дорог преимущественно влажная от обработки реагентом, при похолодании они могут стать скользкими.

Главные и вспомогательные шоссе преимущественно мокрые или влажные от обработки реагентом, местами покрыты смесью снега с реагентом. Второстепенные дороги местами покрыты снегом или льдом. На островах, в Западной Эстонии и Тартумаа местами идут дожди и мокрый снег. Температура околонулевая, на дорогах риск возникновения гололедицы.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная погода с редкими прояснениями. С островов в материковую часть страны распространятся дожди и мокрый снег, местами туманы и гололедица. Температура околонулевая, на дорогах сохранится риск гололедицы.

Транспортный департамент принимает от водителей информацию об условиях на дорогах по номеру 1247. Дополнительная информация о дорожных условиях и ограничениях движения доступна здесь.

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