Декабрь в Эстонии был холоднее обычного

Средняя температура первой декады месяца составила -8,7 градуса, тогда как норма средней температура этой декады многих лет - это +0,1 градуса. По наблюдениям с 1961 года первая треть декабря холоднее была только в 1973, когда средняя температура в Эстонии составила -10,9 градуса, говорится в обзоре службы погоды.

Средняя температура декабря составила -4,5 градуса, что на 3,5 градуса ниже нормы. Максимум температуры воздуха в +8,5 градуса отмечен 19 декабря в Хельтермаа и Роомассааре, а минимум в -27,6 градуса зарегистрирован 7декабря в Тарту-Тыравере.

Осадков выпало в среднем 37,5 мм, то есть 71 процент нормы. Максимальное суточное количество осадков в 15 мм отмечено 5 декабря в Кунда.