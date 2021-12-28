В среду Эстонию накроет метель
В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах снег и метель.
В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах снег и метель.
Южный, юго-восточный ветер 5-12, на западных островах и побережье 8-15, порывы 20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -3..-9, перед полуночью на юго-востоке до -11°C.
Днем облачно. Во многих местах снег и метель. Южный, юго-восточный ветер 5-10, в первой половине дня на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.