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  • В среду Эстонию накроет метель

В среду Эстонию накроет метель

Зима. ФОТО: Margus Ansu

В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах снег и метель.

Южный, юго-восточный ветер 5-12, на западных островах и побережье 8-15, порывы 20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -3..-9, перед полуночью на юго-востоке до -11°C.

Днем облачно. Во многих местах снег и метель. Южный, юго-восточный ветер 5-10, в первой половине дня на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.

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