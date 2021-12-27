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Департамент обратился с предупреждением к участникам движения

Скользкая дорога. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

Транспортный департамент сообщает, что в понедельник на крупных трассах во второй половине дня на дорогах смесь снега с реагентами, а из-за инея на дорогах может быть скользко.

Во второй половине дня дорожное покрытие крупных и общегосударственных магистралей влажное от смеси снега с реагентами или от реагентов, второстепенные дороги заснеженными.

По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Температуры воздуха и у дорожного покрытия остаются минусовыми, иней на дорогах создает условия для гололедицы.

Участникам дорожного движения следует учитывать, что иней на трассах ведет к образованию гололедицы. Ночью местами возможен туман, который ухудшит видимость на дорогах.

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