Департамент предупредил водителей о гололедице

Во второй половине дня в воскресенье главные и второстепенные шоссе покрыты снегом или слякотью. Погода облачная с прояснениями, местами кратковременные снегопады и поземка. Температура воздуха 7-10, в ясную погоду до 15, на островах 1-5 градусов мороза.