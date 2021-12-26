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Департамент предупредил водителей о гололедице

Гололед. Иллюстративное фото. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Транспортный департамент предупреждает водителей о гололедице на дорогах.

Во второй половине дня в воскресенье главные и второстепенные шоссе покрыты снегом или слякотью. Погода облачная с прояснениями, местами кратковременные снегопады и поземка. Температура воздуха 7-10, в ясную погоду до 15, на островах 1-5 градусов мороза.

Быстрое похолодание на поверхности дорог способствует появлению гололедицы.

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