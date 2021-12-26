Понедельник будет снежным и морозным

По многим регионам слабые снегопады, на побережье возможны легкие метели. Ветер западный и северо-западный, 3-8, до полуночи на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 7-12, при продолжительных прояснениях до 15 градусов мороза, на островах и западном побережье 1-4 градуса мороза.