Понедельник будет снежным и морозным
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода.
По многим регионам слабые снегопады, на побережье возможны легкие метели. Ветер западный и северо-западный, 3-8, до полуночи на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 7-12, при продолжительных прояснениях до 15 градусов мороза, на островах и западном побережье 1-4 градуса мороза.
Днем облачно с прояснениями. По регионам небольшие снегопады. Ветер преимущественно западных, во второй половине дня южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на западных островах от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.