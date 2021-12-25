Сб, 25.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Погода
  • Назван самый заснеженный город Эстонии

Карта ⟩ Назван самый заснеженный город Эстонии

Заснеженные сосны в Ида-Вирумаа 25 декабря. ФОТО: Erik Gamzejev / Põhjarannik

По состоянию на утро пятницы, больше всего снега в Эстонии было в Йыхви, где толщина снежного покрова, по данным карты, составляет 25 сантиметров, пишет Põhjarannik.

По данным официальных наблюдательных станций, от Йыхви отстали всего на два сантиметра Отепя, Туду и Туулемяэ, расположенный в Хаанья в Южной Эстонии.

В Нарве толщина снежного покрова была 18 сантиметров.

Меньше всего снега выпало на островах и в Западной Эстонии. Например, на Хийумаа, согласно наблюдательной станции Ристна, толщина снежного покрова составляет всего два сантиметра.

Карта снежного покрова Эстонии за 25 декабря. ФОТО: Riigi Ilmateenistus

По данным службы погоды, завтра по многим регионам снегопады, местами метели. Ветер западный и северо-западный, 5-10, на побережье северо-западный и северный, 7-14, порывами до 17, на островах и западном побережье до 20 м/сек. К утру ветер уляжется. Температура воздуха 9-14 градусов мороза, к утру упадет местами до 17 градусов, на островах 4-8 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременные снегопады. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов мороза, на побережье островов местами 2 градуса мороза.

Новости погоды

НАВЕРХ
Back