Карта ⟩ Назван самый заснеженный город Эстонии

По данным официальных наблюдательных станций, от Йыхви отстали всего на два сантиметра Отепя, Туду и Туулемяэ, расположенный в Хаанья в Южной Эстонии.

В Нарве толщина снежного покрова была 18 сантиметров.

Меньше всего снега выпало на островах и в Западной Эстонии. Например, на Хийумаа, согласно наблюдательной станции Ристна, толщина снежного покрова составляет всего два сантиметра.

Карта снежного покрова Эстонии за 25 декабря. ФОТО: Riigi Ilmateenistus

По данным службы погоды, завтра по многим регионам снегопады, местами метели. Ветер западный и северо-западный, 5-10, на побережье северо-западный и северный, 7-14, порывами до 17, на островах и западном побережье до 20 м/сек. К утру ветер уляжется. Температура воздуха 9-14 градусов мороза, к утру упадет местами до 17 градусов, на островах 4-8 градусов мороза.