Пятница в Эстонии будет снежной и ветреной
В ночь на пятницу в Эстонии в основном облачно. Снег и метель, на островах и западном побережье также мокрый снег, опасность гололеда.
В ночь на пятницу в Эстонии в основном облачно. Снег и метель, на островах и западном побережье также мокрый снег, опасность гололеда.
Ветер юго-западный, западный 6-11, порывы 14, на островах и побережье до 18 м/с, после полуночи, начиная с северо-западного побережья, развернется к северному. Температура воздуха -3..+1, к утру понизится до -2..-7°С. На дорогах гололедица!
В первой половине дня облачно. Пройдет снег, метель. В середине дня, начиная с северо-запада, облачность и осадки поредеют. Ветер северный, северо-западный 4-10, на островах и побережье порывами 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -4..-9°С, вечером быстро понизится.