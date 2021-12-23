Пятница в Эстонии будет снежной и ветреной

Ветер юго-западный, западный 6-11, порывы 14, на островах и побережье до 18 м/с, после полуночи, начиная с северо-западного побережья, развернется к северному. Температура воздуха -3..+1, к утру понизится до -2..-7°С. На дорогах гололедица!