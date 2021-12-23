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Пятница в Эстонии будет снежной и ветреной

Метель в Таллинне. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В ночь на пятницу в Эстонии в основном облачно. Снег и метель, на островах и западном побережье также мокрый снег, опасность гололеда.

Ветер юго-западный, западный 6-11, порывы 14, на островах и побережье до 18 м/с, после полуночи, начиная с северо-западного побережья, развернется к северному. Температура воздуха -3..+1, к утру понизится до -2..-7°С. На дорогах гололедица!

В первой половине дня облачно. Пройдет снег, метель. В середине дня, начиная с северо-запада, облачность и осадки поредеют. Ветер северный, северо-западный 4-10, на островах и побережье порывами 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -4..-9°С, вечером быстро понизится.

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