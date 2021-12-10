Непогода не отступит: завтра ожидается снег, мокрый снег и ледяной дождь

Ветер ночью юго-восточный и восточный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на островах и юго-западе страны до 3 градусов тепла.

Днем пройдут преимущественно мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/сек, во второй половине дня в районе Рижского залива переменится на южный и юго-западный и уляжется. Температура воздуха до 3 градусов тепла.