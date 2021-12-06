В Нарве похолодало до -24°C

По состоянию на четыре часа утра температура в Нарве была -23, в Йыхви -22, а в Муствеэ, Вяйке-Маарья и Йыгева -21. В Выру ночью похолодало до -18, в Вильянди и Курессааре до -17, в Таллинне и Пярну до -16, а в Тарту, Валга и Хаапсалу до -15. Теплее всего было на острове Рухну, где температура воздуха ночью составляла -8 градусов, передает Rus.ERR.