Пн, 6.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Нарве похолодало до -24°C

Зима. Снимок иллюстративный. ФОТО: Meelis Meilbaum

По данным Государственной метеорологической службы, самая низкая температура воздуха в ночь на 6 декабря была зарегистрирована в Нарве, где столбики термометров опускались до -24 градусов.

По состоянию на четыре часа утра температура в Нарве была -23, в Йыхви -22, а в Муствеэ, Вяйке-Маарья и Йыгева -21. В Выру ночью похолодало до -18, в Вильянди и Курессааре до -17, в Таллинне и Пярну до -16, а в Тарту, Валга и Хаапсалу до -15. Теплее всего было на острове Рухну, где температура воздуха ночью составляла -8 градусов, передает Rus.ERR.

В понедельник в Эстонии ожидается переменная облачность, местами будет снег и возможна метель, температура воздуха днем от -14 до -20, местами до -23.

Новости погоды

НАВЕРХ
Back