Департамент обратился к водителям с предупреждением

На севере страны главные и второстепенные шоссе преимущественно покрыты реагентом или снегом, местами встречается наледь, в остальных регионах страны главные шоссе преимущественно мокрые от реагента, на второстепенных сохраняется снег.

По прогнозу, ветер восточных направлений постепенно поднимется. Вероятность осадков будет низкой, но на северном побережье местами ожидаются снегопады. В течение ночи выпадет ориентировочно 2-4 см снега. Температура воздуха упадет в материковой Эстонии ниже 10 градусов мороза.