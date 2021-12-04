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Департамент обратился к водителям с предупреждением

Скользкая дорога. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Транспортный департамент предупреждает, что в зимних условиях на дорогах встречаются обледеневшие участки.

На севере страны главные и второстепенные шоссе преимущественно покрыты реагентом или снегом, местами встречается наледь, в остальных регионах страны главные шоссе преимущественно мокрые от реагента, на второстепенных сохраняется снег.

По прогнозу, ветер восточных направлений постепенно поднимется. Вероятность осадков будет низкой, но на северном побережье местами ожидаются снегопады. В течение ночи выпадет ориентировочно 2-4 см снега. Температура воздуха упадет в материковой Эстонии ниже 10 градусов мороза.

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