Снегопады и мороз отступят: какой будет погода на Рождество

То, что последний осенний месяц завершился зимней погодой, не стало неожиданностью для метеослужбы, а было в некоторой степени предсказуемо. Синоптик отдела прогнозов погоды Службы погоды Агентства окружающей среды Хельве Мейтерн сказала Sakala, что, хотя делать прогнозы о толщине снежного покрова на месяц вперед весьма проблематично, при анализе определенных погодных условий все-таки можно было увидеть похолодание в конце ноября. Поскольку преобладала деятельность зоны низкого давления, была большая вероятность, что выпадут осадки, а в случае минусовых температур они будут в виде снега. Так все и произошло.

«Аналогичные погодные условия были характерны для 2012 и 2005 годов, - сказала Мейтерн. - Однако, учитывая площадь Эстонии, если траектория циклона изменится в синоптическом масштабе немного, всего на 50–100 километров, осадки могли бы быть намного более дождливыми в Южной Эстонии и более снежными в Северной Эстонии».

Согласно прогнозу синоптика, как на этих выходных, так и на следующей рабочей неделе будет зимняя погода. Максимально дневная температура будет между -5 и -10, но местами она может не подняться и выше -15 градусов. Ночью температура будет опускать до -10, но нельзя исключать и падения температуры до -20 градусов мороза.

«Снем будет идти почти каждый день, то там, то тут, но немного, - сказала Мейтерн. - Более масштабные снегопады ожидаются в понедельник и во вторник, но количество выпадающего снега снова будет варьироваться в зависимости от региона».

После 10 декабря, по словам синоптика, к нам придет мощный циклон, который и станет причиной таяния снега.

«Минимум на неделю это испортит зимнюю погоду, но возможно, что теплая погода сохранится до Рождества. Снежное Рождество вновь под вопросом, - говорит Мейтерн. - Вероятно, что снежный покров останется в Восточной Эстонии, но растает на западе страны. Согласно расчетам текущих моделей долгосрочного прогноза, более теплая, чем обычно, погода продержится, по крайней мере, до Рождества, затем постепенно похолодает, и в конце года, возможно, вернется настоящая зима».