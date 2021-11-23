Дождь и мокрый снег задержатся в Эстонии еще на день
В ночь на среду в Эстонии будет облачно, с отдельными прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на побережье также и дождь.
В ночь на среду в Эстонии будет облачно, с отдельными прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на побережье также и дождь.
Усилится юго-западный ветер 7-12, порывы до 15 м/с, на побережье порывы до 20 м/с. Температура воздуха составит от 0 до -5, на побережье до +4°С, после полуночи повысится.
Днем облачность поредеет. На северо-востоке Эстонии и в районе Чудского озера возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывы до 14 м/с, в первую половину дня на побережье порывы до 18 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха составит 3-7°С.