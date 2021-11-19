Суббота в Эстонии будет ветреной и дождливой

Ветер повсеместно развернется на западный, северо-западный и усилится ветер 7-13, порывами до 20 м/с, на побережье 12-18, порывами 25, на островах и северо-западном побережье до 30 м/с. Утром ветер немного ослабеет. Температура воздуха от 0 до +6, в начале ночи до 10°С.