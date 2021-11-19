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Суббота в Эстонии будет ветреной и дождливой

Сильный ветер и дождь. ФОТО: Urmas Luik

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, утром, начиная с запада вероятность осадков уменьшится.

Ветер повсеместно развернется на западный, северо-западный и усилится ветер 7-13, порывами до 20 м/с, на побережье 12-18, порывами 25, на островах и северо-западном побережье до 30 м/с. Утром ветер немного ослабеет. Температура воздуха от 0 до +6, в начале ночи до 10°С.

Днем в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо- западный, западный 6-11, порывы 15, на побережье 9-14, порывы до 23 м/с, после обеда постепенно ослабеет.

Температура воздуха составит 3-8°С.

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