В ближайшие дни температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла

В ночь на четверг облачно, зона плотных дождей сместится с островов на материк в восточном направлении. Ветер южный, 5-11, на побережье порывами до 15-17 м/сек, на островах после полуночи сменит направление на западное. Температура воздуха 2-6 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, во второй половине дня осадков меньше. Ветер юго-западный и западный, 5-12, на побережье порывами до 15-17 м/сек. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.

В ночь на пятницу переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ветер западных направлений, 4-10, до полуночи на северном побережье западный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 5 градусов тепла. Днем начиная с запада страны облачность уплотнится. По регионам кратковременные дожди, вечером зона осадков станет обширнее, возможен мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек, вечером на материковой части страны южных направлений, 3-8, на островах юго-западный и западный порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 2-6, на островах и западном побережье 6-10 градусов тепла.