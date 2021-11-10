В ближайшие дни в Эстонии похолодает

В ночь на пятницу до полуночи преимущественно облачно, пройдут дожди и мокрый снег. На островах более ясно, преимущественно без осадков. После полуночи облачность рассеется и в материковой части страны, зона осадков отступит. Ветер западный и северо-западный, 5-11, порывами до 14, на побережье до 18 м/сек. Температура воздуха 0-5, на побережье до 8 градусов тепла. Днем переменная облачность. В Вирумаа возможны дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, порывами до 14, на побережье Финского залива до 18 м/сек, вечером немного уляжется. Температура воздуха 5-9 градусов тепла.

В ночь на субботу на востоке страны облачность плотнее, возможны кратковременные дожди или мокрый снег, на западе более ясно, погода без осадков. Ветер северо-западный, 3-9, до полуночи на побережье Вирумаа порывами до 13 м/сек, к утру уляжется. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха 3-5, на островах до 8 градусов тепла.