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Четверг будет дождливым и прохладным

Осень. ФОТО: Mailiis Ollino

Завтра (11.11) ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 6-12, на побережье порывы 15 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 2..8°С.

Завтра днем переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, вечером вероятность осадков увеличится. Ветер юго-западный 3-9, вечером на островах и побережье усилится до 11, порывы до 16 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

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