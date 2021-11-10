Четверг будет дождливым и прохладным
Завтра (11.11) ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 6-12, на побережье порывы 15 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 2..8°С.
Завтра (11.11) ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 6-12, на побережье порывы 15 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 2..8°С.
Завтра днем переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, вечером вероятность осадков увеличится. Ветер юго-западный 3-9, вечером на островах и побережье усилится до 11, порывы до 16 м/с. Температура воздуха 4..9°С.