В ближайшие дни синоптики обещают преимущественно плюсовую температуру воздуха
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается преимущественно плюсовая температура воздуха.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается преимущественно плюсовая температура воздуха.
В ночь на четверг облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный, 6-12, на побережье порывами до 15 м/сек, после полуночи уляжется. Температура воздуха 2-8 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди, вечером вероятность осадков выше. Ветер юго-западный, 3-9, вечером на островах и побережье до 11, порывами до 16 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.
В ночь на пятницу облачно с прояснениями. Зона осадков пройдет с северо-запада страны на восток и юго-восток. Ветер юго-западный, 6-11, порывами до 14, на островах и побережье до 14, порывами до 20 м/сек, около полуночи начиная с островов постепенно переменится на западный и северо-западный. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, местами возможен мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами до 14, на островах и побережье до 14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.
В ночь на субботу облачно с отдельными прояснениями. До полуночи по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье островов до 6 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Возможны отдельные кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 2-7, на северном побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.