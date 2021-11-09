В ближайшие дни синоптики обещают преимущественно плюсовую температуру воздуха

В ночь на четверг облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный, 6-12, на побережье порывами до 15 м/сек, после полуночи уляжется. Температура воздуха 2-8 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди, вечером вероятность осадков выше. Ветер юго-западный, 3-9, вечером на островах и побережье до 11, порывами до 16 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. Зона осадков пройдет с северо-запада страны на восток и юго-восток. Ветер юго-западный, 6-11, порывами до 14, на островах и побережье до 14, порывами до 20 м/сек, около полуночи начиная с островов постепенно переменится на западный и северо-западный. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, местами возможен мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами до 14, на островах и побережье до 14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.