Ближайшие дни минусовых температур еще не принесут

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами 12 м/сек. Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10, к вечеру на островах Западной Эстонии порывами до15 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8,на наветренном побережье около 10 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах Западной Эстонии порывами до15 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-12, на островах порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1-5, на побережье до 8 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла.