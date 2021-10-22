Блог ⟩ В Эстонии бушует шторм: без электричества остались почти 20 000 домохозяйств

Больше всего пострадал Тартуский уезд, где к утру без тока оказались 5473 домохозяйств. В Пярнумаа обесточены 4130, в Харьюмаа 3433, в Ляэне-Вирумаа 1380, в Йыгевамаа 327, в Рапламаа 1075, а в Ярвамаа 1063 потребителей.

Число обесточенных из-за шторма домохозяйств в других уездах ниже тысячи.

В общей сложности без электричества в Эстонии к утру пятницы оказались 19 985 потребителей.