Завтра в Эстонии можно будет наслаждаться погодой без осадков

Ночью ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный и западный 5-12, на островах и побережье порывами 15-17, на побережье Вирумаа — до 20 м/с. Температура воздуха 6-10, на побережье до 12 градусов.

На Чудском озере северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-11, порывами до 15 м/с, высота волны - 0,8-1,6 м. Погода без осадков и видимость хорошая. Температура воздуха 9-11 градусов.

Днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный и западный 6-11, порывами до 15, на побережье до 18 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 11-14 градусов.