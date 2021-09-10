В субботу ожидается до 23 градусов тепла

Ночью переменная облачность. На севере Эстонии местами небольшой дождь. Кое-где возникнет туман. Ветер южный 1-7 м/с. Температура воздуха 9-15 градусов.

На Чудском озере будет дуть южный ветер со скоростью 2-6 м/с, высота волн 0,2-0,6 метров. Может моросить. Ожидается туман. Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха 11-14 градусов.

Днем небольшая или переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный 2-8 м/с. Температура воздуха 9-23, на побережье местами до 16 градусов.