В субботу в Эстонии ожидается до 22 градусов тепла

Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южных направлений, 3-8, к утру на островах и западном побережье усилится южный и юго-западный ветер, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.

Днем до полудня ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и грозы. После полудня начиная с запада страны облачность разрядится, осадков будет меньше. Ветер юго-западный и южный, на Юго-Востоке страны также и юго-восточный, 4-10, порывами 13, на побережье 15 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.